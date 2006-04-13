Купить диплом

Почему сейчас невозможно обойтись без диплома, где его можно купить и чем Вам поможет наша компания?

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Наша компания предлагает купить диплом о высшем образовании в Москве. Такое решение означает приобретение статуса, экономию времени, получение возможности карьерного роста в качестве специалиста с престижной корочкой в кармане. Если недавний студент получает документ стандартным способом, то это едва ли он имеет необходимые практические навыки.

При устройстве на работу говорят «забудьте все, чему вас учили в вузе», то есть приходится переучиваться. В связи с чем, невыгодно и нецелесообразно затрачивать годы жизни и часто немалые денежные средства на обучение в высшем учебном заведении. За этот временной период можно получить ценные знания на интенсивных очных или дистанционных курсах, или в процессе работы получить требуемые навыки.

Многим знакома ситуация, когда, выбрав профессию и поступив в институт, человек через год или два понимает, что действовал под давлением родителей или за компанию с друзьями, либо просто ошибся в своем выборе. Что делать в этом случае? Решившись купить диплом по нужной специальности, можно начать строить собственную карьеру, не теряя 4-6 лет на изучение раздутой и ненужной теории.

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Что мы предлагаем Вы хотите достичь карьерного роста, наметили достойные варианты заработка, стремитесь к финансовой независимости. От успеха задуманного зависит благосостояние, личное признание, уверенность в будущем. Не хватает лишь диплома о высшем или среднем образовании. Получить диплом о среднем или высшем образовании легко, если: поступить в учебное заведение с 1 раза усердно посещать лекции и вовремя сдавать экзамены удачно совмещать занятия с работой Готовы к таким испытаниям? За годы учебы Ваша ситуация изменится. Ожидания не оправдаются. Диплом Вам НУЖЕН СЕЙЧАС! Мы ПОМОЖЕМ достичь нужной Вам цели! Предоставим НАСТОЯЩИЙ ДИПЛОМ о высшем или среднем образовании. Без лишних вопросов. Быстро. С гарантией качества. Абсолютно конфиденциально!

Наши преимущества Оригинальность дипломов на бланках ГОЗНАК. НИКОГДА не выдаем типографский бланк сомнительного качества за настоящий ГОЗНАК. НИКОГДА не «половинем» бланки (как некоторые компании подобного рода деятельности). Вы всегда получаете оригинальный документ на бланке ГОЗНАК и приложение с оценками тоже на настоящем бланке ГОЗНАК.

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Сотрудничать с нами комфортно, безопасно, выгодно! Коллективная деятельность профессионалов. 15-ти летний опыт работы, со знанием всех тонкостей оформления и заполнения бланков ГОЗНАК. Тесное сотрудничество с ВУЗами, техникумами и колледжами России - позволяет выполнять Ваши заказы максимально качественно и в назначенный срок. Ошибки в оформлении диплома исключены! Согласование макета и фото-видео документа. До момента изготовления оригинала мы согласовываем с Вами полную электронную версию документа, со всеми предметами, нужными оценками, темой дипломной или выпускной работы, а по мере его готовности, демонстрируем Вам скан, фото и видео уже готового, заполненного под Ваши данные документа. При чём, фото и видео можем сделать под ультрафиолетовой лампой. Вы убеждаетесь в качестве заказанного диплома дистанционно. Вы всегда спокойны за полученный результат! Полная конфиденциальность. Вы получаете заветный документ, а мы забываем о факте вашего обращения в нашу компанию и удаляем все личные данные без возможности их дальнейшего восстановления. Вы уверены в полной безопасности своей покупки!

Этапы реализации вашего заказа Оставляете заявку на нашем сайте, заполнив нужную форму заказа или отправляете письмо на нашу почту, со всеми Вашими данными, указав качество и тип документа, который Вам необходим. При возникновении сложностей заполнения обращаетесь к менеджеру онлайн или заказываете обратный звонок. Уточняются детали вашего заказа. Менеджеры проверяют правильность предоставленных Вами данных, консультируют по возникшим вопросам. Изготавливается макет документа, согласовывается с Вами и полностью утверждается. На этом этапе возможны любые правки по документу. Оформляется сам оригинал диплома, по готовности он фотографируется и снимается на видео, Вам демонстрируется его подлинность. Возможно использование УФ лампы Доставляется документ удобным для вас способом (обсуждается).Вы будете на 100% довольны результатом! Заказать документ

Преимущества покупки диплома нового образца в нашей компании

Обратившись к нам, вы получите официальный документ и спектр дополнительных преимуществ клиентоориентированного сервиса. Мы заинтересованы в каждом нашем клиенте, поэтому предлагаем следующее:

Выпуск дипломов и приложений к ним на фирменных бланках Гознак. На документах присутствуют необходимые печати, голограммы, микрошрифт и прочие признаки, по которым можно судить о подлинности бумаги. Никто не сможет ничего заподозрить. Абсолютное соответствие оригиналу, что подтверждается реальными отзывами наших клиентов на сайте.

Гарантируем соблюдение полнейшей конфиденциальности. После получения клиентом документа о высшем или среднем образовании наши менеджеры ликвидируют все личные данные контакты заказчика. Можете не беспокоиться – риск утечки информации с нашей стороны исключается.

Плату за оказанную услугу берем уже после передачи диплома клиенту. Предусмотрены разные способы оплаты в любой валюте. Возможен наличный расчет через курьера. Стоимость выдаваемого изделия, оформленного на бланке Гознак, соответствует затраченным средствам на его покупку и грамотное заполнение. Типографские бланки дешевле.

Готовый диплом клиент получает в течение 2-5 дней с момента заказа. Предусмотрен срочный выпуск за один день.

Многолетний опыт работы (более 15 лет), с соблюдением малейших нюансов по оформлению и заполнению бланков ГОЗНАК, а также долгосрочное сотрудничество с российскими ВУЗами, техникумами и колледжами позволяет обеспечивать высокое качество исполнения каждого заказа в короткие по времени сроки. Ошибки и недочеты при оформлении дипломов исключаются!

Согласовываем макет с клиентом и высылаем фото-видео изделия с содержащейся в нем информацией. Обсуждаем предметы, оценки, тему диплома и курсовых работ по мере готовности. Демонстрируем заказчику скан, фотоснимок и видеоизображение уже готового, заполненного документа, в том числе и под ультрафиолетовой лампой.

Вы удостоверитесь в достойном качестве заказанного диплома и будете спокойны за результат!

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